Diageo Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Diageo hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,84 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -22,37 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 7,08 Prozent, wobei Diageo um 29,92 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Diageo beträgt derzeit 2,59 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,2 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite und einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erhielt das Unternehmen jedoch ein "Gut"-Rating, da es mehr Beachtung erfuhr als üblich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Diageo besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positive Themen präsent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.