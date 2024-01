Diageo Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Der Aktienkurs von Diageo liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um 22,84 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur gesamten "Getränke"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,59 Prozent erzielte, liegt Diageo mit einer Rendite von -22,84 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Diageo liegt mit 22,96 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 22,99. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Diageo aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, und insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Diageo-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Diageo, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 29,19 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Diageo eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.