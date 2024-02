Diageo Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Diageo hat ein KGV von 22,96, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 28,37. Dadurch wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

In den Diskussionen auf sozialen Medien gibt es derzeit keine klare Richtung bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Diageo. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da in letzter Zeit auch vier Handelssignale ermittelt wurden, darunter 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Diageo-Aktie liegt bei 45, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (39,4) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Damit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Diageo.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Diageo bei -17,21 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Getränke"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -4,83 Prozent, wobei Diageo mit 12,38 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.