Diageo Aktie erfreut Anleger – Das sind die Gründe!

Die Diageo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3675,74 GBX erreicht. Der Schlusskurs am vergangenen Handelstag betrug 42,76 GBX, was einem Unterschied von -98,84 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine negative Bewertung. Neben dem 200-Tages-Mittelwert wird auch der 50-Tages-Durchschnitt bei der Chartanalyse oft herangezogen. Dieser beträgt aktuell ebenfalls 42,76 GBX und liegt somit auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs (-98,8 Prozent). Aufgrund dieser kurzfristigeren Analysebasis fällt das Rating für Diageo ebenfalls schlecht aus.

Diageo: Die gegenwärtige Dividendenrendite im Fokus

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Indikator für Investoren, um das Verhältnis zwischen der ausgeschütteten Dividende und dem aktuellen Aktienkurs zu...