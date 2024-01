Diageo Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Diageo diskutiert, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch in den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Diageo, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt drei positiven Signalen. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Diageo-Aktie abgegeben, wobei 3 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies ergibt zusammengefasst ein "Neutral"-Rating für die Diageo-Aktie. Die Durchschnittsempfehlung für Diageo aus dem letzten Monat ist jedoch "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 3628,33 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 30,19 Prozent entspricht. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Diageo somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Mit einer Dividendenrendite von 2,59 Prozent liegt Diageo 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,81 Prozent. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Diageo zeigt eine Ausprägung von 82,11, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,29, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".