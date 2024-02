Diageo Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Diageo-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 3127,53 GBP, während der aktuelle Kurs bei 2940,5 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -5,98 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 2833,38 GBP, was einer Distanz von +3,78 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Analysteneinschätzung basiert auf 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, wobei das durchschnittliche Rating "Neutral" ist. Es setzt sich aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung zusammen. Allerdings ergibt sich aus jüngeren Berichten ein durchschnittliches Rating von "Gut" (1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) und eine Kursprognose von 3180 GBP. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 8,14 Prozent und wird daher als "Gut"-Empfehlung bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo mit einem Wert von 22,96 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 28,37, was einer Unterbewertung um 19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Diageo festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.