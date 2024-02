Diageo Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 22 für Diageo. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Diageo zahlt die Börse 22,96 Euro. Dies sind 18 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Getränke" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 27. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3174,03 GBP für den Schlusskurs der Diageo-Aktie. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2905 GBP, was einem Unterschied von -8,48 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 2804,62 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,58 Prozent) liegt. Basierend auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Diageo daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Diageo aktuell 2, was eine negative Differenz von -1,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Getränke" ergibt. Aus diesem Grund bekommt Diageo für die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Diageo-Aktie laut der langfristigen Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 3 Neutral, 1 Schlecht. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft, da 1 Gut, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen aus der jüngsten Zeit vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 3180 GBP angesiedelt, was eine mögliche Performance von 9,47 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.