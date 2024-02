Diageo Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Diageo ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben hauptsächlich positive Signale, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Diageo liegt derzeit bei 2,76 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,78 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27 eine Unterbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor hat die Aktie von Diageo im letzten Jahr eine Rendite von -15,23 % erzielt, was 22,84 % unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Getränke" liegt die Aktie 15,51 % unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.