Diageo Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Aktienkurs von Diageo hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,84 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -0,82 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Diageo im Branchenvergleich eine Underperformance von -22,02 Prozent aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,65 Prozent im letzten Jahr, und Diageo lag 30,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Diageo ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Diageo ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,96 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 16 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Getränke" von 27. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Diageo derzeit laut dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 3194,36 GBP, während der Kurs der Aktie bei 2710 GBP um -15,16 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2802,99 GBP, was einer Abweichung von -3,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Diskussionen rund um Diageo in den sozialen Medien deuten auf unterschiedliche Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf drei Handelssignalen, die im zurückliegenden Zeitraum ermittelt wurden, wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Diageo bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

