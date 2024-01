Diageo Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Diageo jedoch deutlich verbessert. Aufgrund dieser gestiegenen Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo liegt mit 22,96 unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie als "günstig" einstuft. Die technische Analyse zeigt hingegen eine negative Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage auf ähnlichem Niveau, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls gemischt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Diageo daher auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Bewertungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.