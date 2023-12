Diageo Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Diageo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 39,6 Punkten, was darauf hinweist, dass Diageo weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 46,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Diageo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 3272,49 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 2841,5 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Analysten schätzen die Diageo-Aktie langfristig als "Neutral" ein, basierend auf 18 vorliegenden Bewertungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, mit einem erwarteten Kursziel von 3628,33 GBP, was einer 27,69-prozentigen Erwartung entspricht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 22,96 und liegt damit 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung für die Diageo-Aktie.