Diageo Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie von Diageo wird derzeit auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) mit 22,96 bewertet, was 19 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,34. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Diageo-Aktie über die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 3131,25 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 2927,5 GBP liegt, was einem Unterschied von -6,51 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 2830,82 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,42 Prozent). Dadurch erhält die Aktie gemäß der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit sieben Tagen positiver und sechs Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Diageo gesprochen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Analysen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, wodurch das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Diageo-Aktie zeigt einen Wert von 54,27, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt mit 41,17 auf einem Niveau, das ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie auf "Neutral"-Basis.