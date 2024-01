Diageo Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Der Aktienkurs von Diageo hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -22,84 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Getränke-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,38 Prozent aufweist, liegt Diageo mit 19,46 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Diageo bei 3263,04 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 2856 GBP gehandelt wird. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -12,47 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2924,13 GBP, was einer Distanz von -2,33 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Diageo in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen zugenommen, vor allem in Form von negativen Kommentaren. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls in den roten Bereich gerückt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der insgesamt negativen Stimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Diageo bei 2,59 %, was 1,2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Getränke-Branche liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein wenig ermutigendes Bild für die Aktie von Diageo, sowohl aus technischer als auch aus sozialer und finanzieller Sicht.