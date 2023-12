Diageo Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Diageo eine Rendite von -25,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") 29,25 Prozent unter dem Durchschnitt (4,06 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -2,38 Prozent, und Diageo liegt aktuell 22,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo beträgt derzeit 22, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Getränke" unter dem Durchschnitt von 23 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Diageo nach Meinung der Analysten die Einschätzung "Neutral" erhalten. Die Gesamtbewertung der Analysten ergibt 3 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Die durchschnittliche Empfehlung für Diageo aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 3628,33 GBP angesiedelt, was einer künftigen Performance von 28,25 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion mit "Neutral" bewertet.