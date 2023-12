Diageo Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Diageo beträgt derzeit 22,96, was 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 23 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist Diageo eine Ausschüttung von 2,59 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (3,75 %) niedriger ist. Die Differenz beträgt 1,16 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" verzeichnet Diageo eine Rendite von -22,84 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Getränke"-Branche weist eine mittlere Rendite von -2,72 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Diageo mit 20,12 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte bei Diageo eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Diageo in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

