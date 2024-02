Diageo Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die technische Analyse der Diageo-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 3186,13 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2841,5 GBP liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -10,82 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2801,06 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+1,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Analyse ergab 0 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Diageo liegt bei 2,59 Prozent, was 1,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Getränke" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent, wodurch die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Diageo-Aktie.