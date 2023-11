Diageo Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Analyse der Diageo-Aktie basierend auf den Einschätzungen von Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Dies entspricht im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung. Allerdings ergab die jüngste Bewertung der Aktie einen neutralen Durchschnitt (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 3854 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 40,66 Prozent vom letzten Schlusskurs von 2740 GBP entspricht. Insgesamt erhält die Diageo-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3336,04 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2740 GBP, was einer Abweichung von -17,87 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (3022,14 GBP) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,34 Prozent unter diesem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Diageo-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Diageo-Aktie in den letzten Monaten erhöht war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Diageo.

Der Relative Strength Index (RSI) der Diageo-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 73 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,71, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI für die Diageo-Aktie.