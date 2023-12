Diageo Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo liegt derzeit bei 22, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Diageo 22,96 Euro zahlt. Dieser Wert ist 3 Prozent niedriger als der Durchschnitt in der Branche, der bei 23 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Diageo mit 2833,5 GBP aktuell um -4,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -13,88 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Diageo bei -22,84 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für die "Getränke"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -5,22 Prozent, und auch hier liegt Diageo mit 17,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für Diageo zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im zurückliegenden Monat gibt es 0 Gut, 0 Neutral- und 1 Schlecht-Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht"-Titel führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 3628,33 GBP. Das entspricht einer möglichen Steigerung um 28,05 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Diageo-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.