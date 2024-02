Diageo Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen verglichen werden. Der RSI der Diageo liegt bei 40,63, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

In den sozialen Medien wurde Diageo in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Anlegern bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Neutral" eingestuft werden. Die Redaktion hat auch 1 Gut-Signal herausgefiltert und empfiehlt daher eine "Gut" Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Mit einer Dividende von 2,76 % liegt Diageo im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (3,79 %) in Bezug auf die Ausschüttung niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da die Differenz 1,04 Prozentpunkte beträgt.