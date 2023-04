Diageo Aktie: Kurs auf Rekordhöhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

Diageo ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Produktion und dem Vertrieb von Premium-Spirituosen, Bier und Wein. Die Dividendenrendite des Unternehmens spiegelt das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wider und beträgt aktuell 2.15 Prozent. Diese Zahl liegt – 2 Prozent über dem Durchschnitt (1.41) für diese Aktie.

Investoren sollten bedenken, dass die Dividendenrendite nur ein Teilaspekt bei der Entscheidungsfindung für eine Investition in Diageo darstellt. Es gibt viele Faktoren zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die langfristige Performance, das Wachstumspotenzial des Unternehmens sowie dessen Finanzlage.

Dennoch ist es ein gutes Zeichen für Anleger zu sehen, dass Diageo bereit ist, einen Teil seines Gewinns an seine Aktionäre zurückzugeben. Eine hohe Dividendenausschüttung deutet auf...