Diageo Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Diageo ist derzeit laut technischer Analyse ein "Schlecht"-Wert, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 3194,36 GBP, was einer Abweichung von -15,16 Prozent vom Aktienkurs (2710 GBP) entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 2802,99 GBP, was einer Abweichung von -3,32 Prozent entspricht, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen über Diageo. In den letzten Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Insgesamt wurden drei Handelssignale ermittelt, wovon 3 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale sind. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung als "Gut"-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Diageo derzeit "überkauft" ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 82,99 Punkten, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Diageo weder über- noch unterkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Diageo für diesen Punkt als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Diageo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,84 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -22,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 30,49 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Diageo in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.