Diageo Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Aktie des Unternehmens Diageo wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Dabei erhielt sie insgesamt 3 positive, 2 neutrale und 1 negative Einstufung. Basierend auf dieser Analyse wird die langfristige Einstufung als "Neutral" festgelegt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Diageo-Aktie beträgt 3628,33 GBP. Dies liegt um 31,22 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 2765 GBP, was als positive Bewertung angesehen wird.

Die Dividendenrendite von Diageo beträgt derzeit 2,59 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,81 % für die "Getränke"-Branche liegt. Dies führt zu einer negativen Einstufung hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Diageo-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -22,84 % erzielt, was 28,67 % unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -3,88 %, und Diageo liegt aktuell 18,96 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Diageo in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Diageo-Aktie daher auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.