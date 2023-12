Diageo Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

In den letzten Wochen wurde bei Diageo eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies hängt davon ab, ob die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Diageo negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Diageo für diese Bewertungsstufe daher ein "Schlecht".

Aus technischer Sicht ist die Diageo mit einem Kurs von 2810 GBP derzeit -5,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,87 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo beträgt aktuell 22,96 und liegt damit um 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 23. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen, weshalb Diageo auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt Diageo mit einer Ausschüttung von 2,59 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (3,75 %) niedriger, was einer Differenz von 1,16 Prozentpunkten entspricht. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht".