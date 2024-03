Diageo Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Diageo-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Vergleicht man dies mit dem 25-Tage-RSI-Wert von 56,66, so ist zu erkennen, dass Diageo hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Diageo.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Diageo als unterbewertet, da das KGV mit 22,96 insgesamt 20 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke" von 28,73. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Diageo in einem längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Diageo in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 2,76 Prozent hat Diageo momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,85%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Getränke"-Branche beträgt -1,09. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Diageo-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.