Diageo Aktie: Gut oder schlecht?

Diageo-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Diageo-Aktie wird in verschiedenen Bereichen analysiert und bewertet, um Anlegern eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in letzter Zeit unterdurchschnittlich war. Dies deutet auf eine "Schlecht"-Einstufung hin. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der fundamentalen Analyse zufolge gilt die Diageo-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) insgesamt 20 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke".

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen lässt, da der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung ergibt, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten kommen zu einem durchwachsenen Ergebnis, da es sowohl positive als auch neutrale und negative Einschätzungen gibt. Die durchschnittliche Empfehlung für Diageo aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral". Das Kursziel der Analysten für die Diageo liegt im Durchschnitt bei 3175 GBP, was einer Entwicklung um 9,18 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine durchwachsene Einschätzung der Diageo-Aktie, wobei sowohl positive als auch neutrale und negative Bewertungen vorliegen.