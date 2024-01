Diageo Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Diageo war in den letzten zwei Wochen neutral, wobei keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation festgestellt wurden. Allerdings zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen besonders positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefgehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von Diageo auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite der Diageo-Aktie beträgt derzeit 2,59 Prozent, was 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 3,8) liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Rendite im Vergleich zur Branche wird die Dividendenpolitik der Diageo-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lässt sich über einen längeren Zeitraum feststellen, dass die Aktivität und Veränderung der Stimmung im Netz im Durchschnitt liegen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität und zu einer "Schlecht"-Wertung in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich somit für Diageo in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Diageo aktuell bei 3225,55 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2805 GBP liegt, was einer Distanz von -13,04 Prozent zum GD200 entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2862,37 GBP, was einem Abstand von -2 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Diageo eine Gesamtnote von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.