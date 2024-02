Diageo Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Diageo liegt bei 30,28, was einer „Neutral“-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,73 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine „Neutral“-Gesamteinschätzung.

Bei der technischen Analyse der Diageo-Aktie sehen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage an, der aktuell bei 3186,13 GBP liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 2841,5 GBP liegt, bewerten wir die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht". Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf die letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 2801,06 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,44 Prozent) liegt. Dies führt zu einer anderen Bewertung der Diageo-Aktie, nämlich einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Diageo-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Hinblick auf fundamentale Kriterien betrachten wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Diageo-Aktie, das mit einem Wert von 22,96 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Diageo-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,84 Prozent erzielt, was 29,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,02 Prozent, und Diageo liegt aktuell 22,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".