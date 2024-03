Diageo Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Diageo wurde analysiert, und die Ergebnisse deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Gegensatz dazu ist die Aktie von Diageo aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer gemischten Einschätzung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Diageo eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund einer Abweichung von -5,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher für das Unternehmen ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.