Diageo Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Bei einer Dividende von 2,76 % liegt Diageo unter dem Branchendurchschnitt Getränke (3,79 %), was bedeutet, dass die Ausschüttung um 1,04 Prozentpunkte niedriger ist. Daher wird derzeit eine Bewertung von "Schlecht" abgeleitet.

In den letzten zwei Wochen wurde Diageo von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Die Redaktion hat außerdem genau berechenbare Signale herausgefiltert und kam schlussendlich zu einem positiven Signal. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird Diageo derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3150,81 GBP, während der Kurs der Aktie bei 2899,5 GBP um -7,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ist der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 2819,88 GBP zu einer Abweichung von +2,82 Prozent gekommen, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Analysten schätzen die Aktie von Diageo langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 3 Neutral, 1 Schlecht. Auch im letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, die zu 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen führten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3180 GBP, was einer Erwartung von 9,67 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung von "Gut" vergeben.