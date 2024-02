Diageo Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die technische Analyse der Diageo-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2860,5 GBP einen Abstand von -8,97 Prozent zum GD200 (3142,37 GBP) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2824,61 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Diageo daher als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass es aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertungen von Analysten gibt, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Innerhalb eines Monats gibt es 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analysen liegt bei 3180 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 11,17 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Diageo-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor und der Getränke-Branche deutlich schlechter ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Signale, wobei in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen zu finden waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt. Die Auswertung ergab jedoch 3 positive Signale und keine negativen Signale, wodurch eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen wird.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung der Diageo-Aktie.