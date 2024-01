Diageo Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Dividendenrendite der Diageo-Aktie beträgt 2,59 Prozent, was 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage für die Diageo-Aktie bei 3208,71 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 2715,5 GBP weicht davon um -15,37 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 2827,4 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -3,96 Prozent abweicht. Das ergibt eine "Neutral"-Bewertung auf einer kurzfristigeren Analysebasis, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter"), hat die Diageo-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,84 Prozent erzielt, was 28,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt -3,49 Prozent, wobei Diageo aktuell 19,35 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 gute, 2 neutrale und 1 schlechte Einstufungen für die Diageo-Aktie abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel für die Aktie der Diageo liegt im Mittel bei 3628,33 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 33,62 Prozent führt und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Gut" für die Diageo-Aktie.