Diageo Aktie: Bloß aufpassen!

Der Vergleich des Aktienkurses von Diageo mit anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor zeigt eine Rendite von -17,21 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Getränkebranche beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate -4,46 Prozent, wobei Diageo mit 12,76 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich gemischt. Während in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Bewertungen von privaten Nutzern abgegeben wurden, gab es in den letzten Tagen überwiegend negative Themen. Die Redaktion schließt daraus, dass die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft werden kann. Zudem wurden 3 positive Signale und keine negativen Signale ermittelt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Diageo eine negative Differenz von -1,04 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Getränkebranche auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Diageo von 2860,5 GBP 8,97 Prozent unter dem GD200 (3142,37 GBP) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 2824,61 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Diageo als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.