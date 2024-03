Diageo Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Diageo erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,21 Prozent, was eine Underperformance von -13,55 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Diageo um 18,26 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Diageo liegt bei 53,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält Diageo daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo beträgt aktuell 22,96, was 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher die Bewertung "Gut" erhält.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Diageo insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotential von 9,45 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Diageo in diesem Abschnitt daher eine "Neutral"-Bewertung.