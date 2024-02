Diageo Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Diageo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 45, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 39,4 beträgt. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Diageo nach dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Diageo zeigen derzeit keine klare Richtung. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Gut" Aktie führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Diageo 3127,53 GBP erreicht, während die Aktie selbst bei 2940,5 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,98 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2833,38 GBP, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Diageo bei -17,21 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Getränke"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -4,83 Prozent, wobei Diageo mit -12,38 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.