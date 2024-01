Diageo ADR Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Diageo diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Aspekten rund um Diageo beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analytische Studien zeigen jedoch, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Bei der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität in Bezug auf Diageo war höher als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo einen Wert von 22,96 auf, was 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Diageo auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich mit anderen Aktienkursen in der "Getränke"-Branche hat Diageo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,84 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -19,97 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.