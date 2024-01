Diageo ADR Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Diageo-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, wobei insgesamt 3 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung vorliegt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 3628,33 GBP, was einer potenziellen Performance von 31,99 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit 2749 GBP kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine Mehrheit an negativen Meinungen in den sozialen Medien und in den Diskussionen der vergangenen Tage. Dennoch wurden auf analytischer Ebene hauptsächlich positive Signale abgegeben, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Diageo derzeit mit 2,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent in der Getränke-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Diageo-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung nach der RSI-Analyse führt.