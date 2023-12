Diageo ADR Aktie: Der absolute Knall!

Die Dividendenrendite von Diageo liegt derzeit bei 2,59 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,16 Prozent, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen zeigen auch einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Diageo-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -25,19 Prozent erzielt, was 29,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Getränke" liegt die Aktie aktuell 22,81 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie mit -14,5 Prozent unter dem GD200 liegt, was ein weiteres "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 weist einen Kurs von 2982,21 GBP auf, was zu einem Abstand von -5,14 Prozent führt und damit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren wird der Kurs der Diageo-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.