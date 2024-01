Diageo ADR Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Getränkefirma Diageo hat eine Dividendenrendite von 2,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,8 % niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Differenz 1,22 Prozentpunkte beträgt.

In den sozialen Medien wurde Diageo in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat auch 4 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Analysten bewerten die Diageo-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die Durchschnittskursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 29,19 %, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für die Diageo-Aktie, mit einem Wert von 66,53 für den 7-Tage RSI und einem Wert von 50 für den 25-Tage RSI.

Insgesamt erhält die Diageo-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung, der Analystenbewertung und des RSI.