Diageo ADR Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Diageo hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Underperformance von -19,97 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,87 Prozent verzeichnete, liegt Diageo um 29,71 Prozent darunter. Daher erhält die Diageo-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividendenrendite betrifft, so hat Diageo derzeit einen Wert von 2,59 Prozent, der unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3217,59 GBP für den Schlusskurs der Diageo-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2749 GBP, was einem Unterschied von -14,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 2845,75 GBP, was einem Rückgang von -3,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Diageo also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Außerdem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Diageo-Aktie also ein "Gut"-Rating aufgrund des verbesserten Sentiments und des gesteigerten Interesses der Anleger, trotz der negativen Performance und der unterdurchschnittlichen Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.