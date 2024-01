Diageo ADR Aktie: Was für ein Plan!

Die Analysten schätzen die Diageo neutral ein, da es 3 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3628,33 GBP, was einem möglichen Anstieg um 33,89 Prozent entspricht. Das Rating für die Aktie ist daher "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Diageo ein niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,96, was sie relativ preisgünstig erscheinen lässt. Aufgrund dessen erhält die Aktie auch auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Diageo beträgt 2,59 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,27 Prozent liegt. Daher bewerten die Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es vermehrt negative Kommentare über Diageo in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer geführt hat. Die Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung, da auch die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt.

Zusammenfassend erhält die Diageo daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.