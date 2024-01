Diageo ADR Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Diageo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 3249,04 GBP verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 2765 GBP liegt, was einer Abweichung von -14,9 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 2899,52 GBP, was einer Abweichung von -4,64 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Diageo derzeit eine Rendite von 2,59 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,81 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den sozialen Medien wurde Diageo in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Neutral" zu, und die Redaktion hat 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo bei 22,96, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" auf fundamentaler Basis.