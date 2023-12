Diageo ADR Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

In den letzten Wochen konnte bei Diageo eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte eine Tendenz zu besonders negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Diageo in diesem Aspekt also eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs von 2810 GBP -5,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Aktie mit einer Distanz von -14,87 Prozent zum GD200 ebenfalls im "Schlecht"-Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor liegt Diageo mit einer Rendite von -22,84 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich der "Getränke"-Branche liegt die Rendite mit -2,72 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Diageo aktuell 22,96 und liegt somit 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, wodurch Diageo in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.