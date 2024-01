Diageo ADR Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß, um die Preisgünstigkeit einer Aktie zu bewerten. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Im Vergleich zur Branche "Getränke" liegt das KGV von Diageo mit 22,96 unter dem Durchschnitt von 25, was einem Abstand von 9 Prozent entspricht. Aufgrund des relativ niedrigen KGV könnte die Aktie als "günstig" angesehen werden und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten der Diageo-Aktie insgesamt 3 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Obwohl es keine Analystenupdates aus dem letzten Monat gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Diageo-Aktie bei 3628,33 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 29,35 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt die Diageo-Aktie aktuell bei 51,58, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Diageo bei 3225,55 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 2805 GBP liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt hingegen bei 2862,37 GBP, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung der Diageo-Aktie als "Neutral".