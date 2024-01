Diageo ADR Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Aktie von Diageo bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,59%, was 1,2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Getränkeindustrie liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Diageo weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und den 25-Tage-RSI führt.

Im Vergleich zur Branche "Verbrauchsgüter" weist die Aktie von Diageo eine Rendite von -22,84% auf, was mehr als 28% unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt die Rendite von Diageo mit 19,46% deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Diageo eingestellt waren, mit mehr Kauf- als Verkaufssignalen. Aufgrund dieser Daten erhält Diageo eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Daher wird das Unternehmen insgesamt von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.