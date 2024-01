Diageo ADR Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Diageos RSI liegt bei 71,08, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,87 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde bei Diageo keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich für Diageo daher eine Einschätzung von "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Diageo in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Getränke-Branche ist dies eine Underperformance von -20,02 Prozent. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt Diageo mit einer Unterperformance von 29,29 Prozent deutlich darunter. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Diageo von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden 2 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.