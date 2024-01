Diageo ADR Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Diageo-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 3186,13 GBP verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 2841,5 GBP liegt und somit einen Abstand von -10,82 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2801,06 GBP, was einer Differenz von +1,44 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal auslöst. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Diageo-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt. Dabei liegen insgesamt 3 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates in Bezug auf Diageo im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 3628,33 GBP, was eine mögliche Performance von 27,69 Prozent darstellt und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Bewertung von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Diageo liegt derzeit bei 30,28 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, liegt bei 49,73 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Diageo in diesem Punkt eine insgesamt "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo aktuell 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27 als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.