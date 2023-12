Diageo ADR Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Diageo liegt der RSI7 aktuell bei 39,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 46,97, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI hinausläuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich bei Diageo eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt. Allerdings gibt es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, sodass das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für Diageo zeigt vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Trotzdem wurde sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Diageo beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Diageo-Aktie um -13,17 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigen Analysebasis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich für die Analyse der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Diageo-Aktie.