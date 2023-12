Diageo ADR Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen ins Verhältnis gesetzt werden. Der RSI von Diageo liegt bei 34,79, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 51 für Diageo, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo liegt derzeit bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,96 Euro für jeden Euro Gewinn von Diageo zahlt. Dies ist 3 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ist die Diageo mit einem Kurs von 2833,5 GBP inzwischen -4,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -13,88 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Diageo mit einer Rendite von -22,84 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,22 Prozent, wobei Diageo mit 17,62 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.