Diageo ADR Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apollo Future Mobility Group":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem positiv über die Aktie von Diageo diskutiert. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vorwiegend mit positiven Themen rund um Diageo beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt drei an der Zahl. Somit ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Gut"-Signal, was die Bewertung der Anleger-Stimmung als insgesamt "Gut" wiedergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Diageo mit -22,84 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite der "Getränke"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -3,3 Prozent, wobei Diageo mit -19,54 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie von Diageo langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurde dies bewertet: 3 Gut, 2 Neutral, 1 Schlecht. Innerhalb eines Monats ergibt sich das Bild, dass 0 Gut, 0 Neutral, und 1 Schlecht-Einschätzungen vorliegen. Somit wird die Aktie zuletzt mit einem "Schlecht" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3628,33 GBP, was einer Erwartung von 27,15 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo liegt mit einem Wert von 22,96 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Getränke" von 23. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.