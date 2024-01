Diageo ADR Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Diageo von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Schlecht" einzustufen. Darüber hinaus hat die Redaktion auch genau berechenbare Signale ausgewertet und dabei 4 positive und 0 negative Signale gefunden. Aufgrund dieser Auswertung wurde eine "Gut"-Empfehlung abgegeben. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Während des letzten Monats hat sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verschlechtert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen ist ebenfalls rückläufig, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Diageo-Aktie.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Diageo-Aktie um -15,37 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Diageo-Aktie vergeben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Diageo als neutral einzustufen. Der RSI7-Wert beträgt 78,13, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 60,13 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.